Ook Belgische aan boord van passagiersvliegtuig dat vertrokken is uit Kaboel

Op de internationale luchthaven van Kaboel is vrijdag opnieuw een passagiersvliegtuig van Qatar Airways vertrokken, een dag nadat reeds meer dan honderd buitenlanders met een ander toestel het land hadden kunnen verlaten. Het toestel heeft onder meer één Belgische vrouw aan boord. Dat kreeg persagentschap Belga bevestigd bij het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Het nieuwe vliegtuig was eerder op de dag aangekomen met hulpgoederen. Hoeveel mensen er in totaal aan boord zitten, is nog onduidelijk. Buitenlandse Zaken heeft op dit moment weet van één Belgische vrouw aan boord. Op het vliegtuig zitten verder ook 49 Fransen en hun families en zeven Nederlanders.

Donderdag vertrok, voor het eerst sinds het einde van de chaotische militaire evacuatie, een internationaal passagiersvliegtuig op de luchthaven van Kaboel. Aan boord waren 113 mensen, vooral Afghanen met een dubbele nationaliteit, zoals de Amerikaanse, Oekraïense, Canadese of Duitse. Er vlogen ook dertien Britten en dertien Nederlanders mee.