AOC: ‘Gouverneur weet niet hoe een vrouwenlichaam in elkaar zit’

De Texaanse gouverneur Greg Abbott vindt dat zes weken voldoende tijd geeft aan een vrouw om een abortus te laten uitvoeren. ‘Hij snapt simpelweg niet hoe een vrouwenlichaam of dat van iemand die menstrueert in elkaar zit’, reageert het Democratische congreslid uit New York Alexandria Ocasio-Cortez.

In de Amerikaanse staat Texas trad begin deze maand een nieuwe wet in werking die het onmogelijk maakt om abortus uit te voeren na zes weken zwangerschap. Kritiek dat er geen uitzonderingen zijn voor vrouwen die slachtoffer waren van verkrachting of incest, pareert de gouverneur door te zeggen dat zes weken meer dan genoeg tijd biedt aan een vrouw om de zwangerschap alsnog af te breken.

‘Het is duidelijk dat de gouverneur niet weet hoe een vrouwenlichaam of dat van een persoon die menstrueert werkt, want als dat wel zo was, zou hij weten dat een vrouw geen zes weken heeft’, zei Alexandria Ocasio-Cortez. ‘In het geval dat niemand het hem ooit heeft uitgelegd, zes weken zwanger wil zeggen dat je twee weken overtijd bent in de menstruatiecyclus’, legde Ocasio-Cortez uit. ‘En iedereen die een cyclus heeft weet dat twee weken uitstel kan komen door stress, verandering in het eetpatroon of simpelweg zomaar. Dus je hebt geen zes weken.’

Voor Ocasio-Cortez komen de uitspraken van Abbott overduidelijk ‘uit onwetendheid’. ‘Maar het is niet zomaar onwetendheid. Het is onwetendheid dat mensen schaadt.’

‘Verkrachters elimineren’

Abbott verdedigde de strenge wet in zijn staat, en voegde eraan toe dat ‘verkrachting een misdrijf is, en we zullen onvermoeibaar werken om ervoor te zorgen dat alle verkrachters uit de straten van Texas geëlimineerd worden door agressief op te treden en hen te vervolgen.’

De woordvoerder van het Witte Huis, Jen Psaki, reageerde spottend op die commentaren. ‘Wel, als gouverneur Abbott de middelen heeft om alle verkrachters in de Verenigde Staten te elimineren, dan is daar zeker steun voor’, zei ze. ‘Maar gezien dat geen enkele leider er al in geslaagd is om verkrachtingen te stoppen, is het extra belangrijk dat vrouwen in Texas toegang hebben tot gezondheidszorg.’

De voormalige senator van de staat Texas, Wendy Davis, reageerde eveneens afwijzend. ‘Hoe in godsnaam ga je alle verkrachtingen elimineren? En als je al weet hoe, waarom heb je het dan nog niet eerder gedaan?’

‘De meerderheid van de verkrachtingen gebeurt door een bekende, niet door iemand die zomaar op straat rondloopt’, reageerde Ocasio-Cortez op de uitspraken van Abbott. ‘Als zoiets gebeurt kan het lang duren voor een slachtoffer zich kenbaar maakt.’

In 2019 werden er 14.650 verkrachtingszaken gemeld in Texas, dat is een kwart van alle gewelddadige misdrijven in de staat. Er werden minder dan 3.900 arrestaties gepleegd voor verkrachting of seksuele misdrijven.

Eerder reageerde Jen Psaki als fel tegen een mannelijke journalist na een vraag over abortus: