Frankrijk neemt afscheid van Jean-Paul Belmondo

Vrijdag is in de kerk Saint-German-des-Près in Parijs een afscheidsplechtigheid gehouden voor de overleden acteur Jean-Paul Belmondo. Donderdag werd al een nationale eerbetoon gehouden, in aanwezigheid van president Macron.

Belmondo was een van de populairste figuren van het witte doek in Frankrijk en speelde maar liefst mee in 85 films. Hij overleed maandag op 88-jarige leeftijd in zijn huis in Parijs. Begin dit jaar werd hij al opgenomen in het ziekenhuis wegens vermoeidheid.

De afscheidsplechtigheid vrijdag werd bijgewoond door tal van grote namen uit de Franse cinema, zoals die andere grootheid uit de filmwereld, Alain Delon.

Alain Delon en zijn zoon Anthony (links). Foto: AFP

Bij het Hôtel des Invalides in Parijs kwamen donderdag ook al duizend mensen, onder wie politici, bekende sporters en andere Franse beroemdheden, bijeen om Belmondo te eren. Buiten waren schermen geplaatst waarop de hommage met uitgebreid muzikaal eerbetoon ook te zien was.

Ook president Emmanuel Macron bracht een eerbetoon aan het icoon van de Franse filmwereld. Belmondo werd beschouwd als familie, zei Macron. ‘We hielden van Belmondo omdat hij op ons leek’, aldus de president die de filmster prees om zijn tederheid en elegantie. ‘Jou verliezen is een deel van onszelf verliezen.’

EN DIRECT | Hommage national à Jean-Paul Belmondo.https://t.co/cxaMlDVnCg — Élysée (@Elysee) September 9, 2021

Foto: REUTERS

De laatste keer dat iemand in Frankrijk op deze manier werd geëerd, was toen de voormalige president Jacques Chirac overleed in 2019.

DJ en producer Bob Sinclar en acteur Richard Anconina. Foto: REUTERS

Acteur en Komiek Jean Dujardin. Foto: REUTERS

Regisseur Claude Lelouch. Foto: AP