Ongehoord | ‘Het energiebeleid in dit land is gewoon kut’

‘Hoewel niet veel mensen mijn telefoonnummer hebben, heb ik ook wel veertig, vijftig chaps of hoe heten die dingen ook al weer, gekregen.’

‘Het mooiste compliment zou zijn als elke pompier in Vlaanderen zegt: ja, zo doen wij dat.’

‘Ik dacht, ik ga gewoon vragen aan die hele lieve verpleegster om het spuitje in de vuilbak te spuiten. En dat ze mij dan gewoon een pasje geeft.’

‘De mensen zien mijn borsten toch in de film, dan kon ik ze net zo goed ook tonen op de rode loper.’

‘Als koeien die na een lange winter weer de wei in mogen.’

‘Mijn ontmaagding is twee keer gebeurd: een keer op 16, een keer op 21.’

‘Het energiebeleid in dit land is gewoon kut.’

‘Ik dacht dat iedereen in Moeskroen op me riep. Pas na een half uur had ik mjn vergissing door.’