Rijden op soja- en palmolie stopt vanaf 2023

Biobrandstoffen op basis van soja- of palmolie tellen vanaf volgend jaar niet meer bij het berekenen van de verplichtingen voor brandstofleveranciers om biobrandstoffen bij te mengen in diesel. Dat heeft de federale regering beslist.

De bedoeling is om zo de stimulans weg te nemen om die biobrandstoffen, die mee aan de oorzaak liggen van ontbossing, in biodiesel te vermengen. ‘Rijden op palm- en sojaolie kost de consument geld aan de pomp en veroorzaakt door de massale ontbossing om deze gewassen te telen, meer uitstoot in plaats van minder’, zegt minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen).

Het gebruik van biodiesel op basis van palmolie in België is tussen 2019 en 2020 geëxplodeerd tot 231 miljoen liter. Uit studies blijkt dat minstens de helft van de voetbalvelden die daarvoor nodig zijn, onlangs is ontbost; Ook de verdere uitfasering van biobrandstoffen op basis van voedsel en voedergewassen ligt op tafel.