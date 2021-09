Zoon mummificeert overleden moeder om pensioen te blijven ontvangen

In Tirol heeft de Oostenrijkse politie het lichaam van een 89-jarige vrouw ontdekt. Zij overleed een jaar geleden en werd in de kelder gemummificeerd door haar zoon, omdat hij haar sociale uitkering wilde blijven ontvangen.

‘Uit onderzoek blijkt dat de 89-jarige vrouw in juni 2020 overleden was en dat de 66-jarige man haar lichaam bewaard had om een uitkering te kunnen blijven ontvangen’, liet de Oostenrijkse politie weten. De verdachte, die samen met zijn moeder in de buurt van Innsbruck woonde, bekende dat hij haar lichaam had ingevroren om geurtjes te vermijden en haar lichaamssappen had opgevangen met verbanden. De vrouw zou wel een natuurlijk dood gestorven zijn.

‘Daarna bedekte hij zijn moeder met kattenbakvulling en uiteindelijk mummificeerde het lichaam’, vertelde Helmut Gufler, het hoofd van de politie-eenheid die fraude met sociale uitkering onderzoekt, aan de Oostenrijkse openbare omroep ORF.

De fraude werd ontdekt nadat een nieuwe postbode had gevraagd de begunstigde te zien, aangezien de uitkering via een maandelijkse postwissel werd bedeeld. De postbode deed aangifte toen haar zoon dat weigerde. Het lichaam werd zaterdag ontdekt. De man had geen ander inkomen en vertelde aan de speurders dat hij de begrafeniskosten en de kosten aan hun huis niet zou kunnen betalen als de uitkering werd stopgezet. De verdachte wordt socialezekerheidsfraude en het verbergen van een lijk ten laste gelegd.

De man had zijn broer verteld dat hun moeder, die leed aan dementie, in het ziekenhuis was opgenomen. Hij zou zijn moeder niet hebben moeten opzoeken, omdat ze hem toch niet zou herkennen.