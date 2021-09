Tienerdroom op US Open: finale gaat tussen 18- en 19-jarige

De Canadese Leylah Fernandez (19) en de Britse Emma Raducanu (18) vechten zaterdag om de titel van de US Open. Het is de eerste keer in meer dan twintig jaar dat twee tieners strijden om de winst.

In 1999 speelde de toen 17-jarige Serena Williams de 18-jarige Martina Hingis naar huis in de finale van de US Open. Dat was de laatste keer dat de finalisten van de US Open tieners waren, tot deze editie. Voor de wedstrijd van morgen moesten beide finalisten hard knokken voor hun plekje, Raducanu moest kwalificatiewedstrijden spelen, Fernandez zag drie spelers uit de top vijf de revue passeren.

Raducanu (WTA 150) was de laagst gerangschikte sinds Kim Clijsters die de halve finale bereikte, en staat nu dus ook in de finale. Dat maakt van haar de eerste, zowel bij de mannen als de vrouwen, die er op de US Open in slaagde om vanuit de kwalificaties de halve finales te bereiken in de Open Era. Het is slechts haar tweede deelname aan de US Open, en ze stoot meteen door naar de finale. Eerder schreef ze al een sprookje op Wimbledon, daar schopte ze het in juli tot de vierde ronde.

Zaterdag speelt ze niet alleen voor een eerste grandslamtitel, het zou voor haar ook de eerste WTA-titel zijn. Als ze dat voor elkaar krijgt, wordt ze de eerste Britse die een grandslam wint sinds Virgina Wade won in Wimbledon in 1977.

‘Het is een verrassing, ik kan het echt niet geloven. Ik ben in shock, het is zo zot’, zei ze zelf over haar parcours. ‘Het is ongelooflijk dat ik in de finale sta van een grandslam in deze fase van mijn carrière.’

De buit is echter nog niet binnen, want Fernandez legde een even spectaculair parcours af. Zij knokte zich een weg naar de top door Aryna Sabalenka (WTA 2), Naomi Osaka (WTA 3) en Elina Svitolina (WTA 5) naar huis te spelen. De tienersensatie uit Montreal begon als nummer 73 aan de US Open, maar zal volgende week minstens in de top 50 staan. ‘Ik amuseer me, ik probeer tennis te spelen dat aangenaam is om naar te kijken’, zei Fernandez. ‘Ik ben blij dat de fans houden van mijn spel, het is magisch.’

Inspiratie

Beide speelsters zijn een grote inspiratiebron voor hun volgers. Raducanu heeft een Roemeense vader en een Chinese moeder. ‘Ik heb altijd hard gewerkt en heb een hoge dosis discipline, dat komt zeker door mijn Chinese roots’, zei Raducanu. Ze kijk enorm op naar de Chinese tennisster Li Na. ‘Toen ik jonger was zocht ik inspiratie bij Li Na.’

Ook Fernandez heeft een complexe familiegeschiedenis. Haar vader, een ex-profvoetballer die haar nog steeds coacht, is afkomstig uit Ecuador. Hij emigreerde op jonge leeftijd naar Canada, waar hij een Canadese met Filipijnse roots leerde kennen. Het gezin verhuisde van Montreal naar Florida, waar de beste trainingsomstandigheden te vinden zijn. Om de oplopende kosten te betalen moesten mama en papa hun auto verkopen en hokte het gezin jarenlang in een somber appartementje.