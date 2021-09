Noord-Korea vierde donderdag de 73ste verjaardag van de stichting van het land. De belangrijkste gast was uiteraard de 37-jarige leider Kim Jong-un. Eind juni waren er twijfels gerezen over zijn gezondheid, nadat hij ‘uitgemergeld’ en ‘verzwakt’ in het openbaar was verschenen (zie video hieronder). Maar met zijn optreden donderdag wist hij zijn landgenoten toch gerust te stellen.