Over orgasmes tegen neusverstoping, dikke ministers en corruptie: de nieuwe IgNobelprijzen doen weer nadenken

Het beste onderzoek dat je eerst doet lachen, en dan nadenken, wordt elk jaar beloond door de Ig Nobelprijzen, uitgereikt door ‘echte en echt geamuseerde’ Nobelprijswinnaars. Winnende onderzoeken dit jaar zijn onder meer de link tussen obesitas bij politici en corruptie, een verbeterde neusademhaling door orgasmes en wat de geur van het publiek in de bioscoop vertelt over de inhoud van de film.

Door de coronapandemie werden de IgNobel-prijzn ook dit jaar online uitgereikt in plaats van in het Sanders Theatre aan de universiteit van Harvard. De laureaten kregen een papieren trofee, die ze zelf ineen mochten knutselen, en 10 biljoen prijzengeld, weliswaar in de vorm van een vervalst Zimbabwaans bankbiljet. Hadden we al gezegd dat het een satirische prijs is?

Maar wat viel dit jaar op?

De Ig Nobelprijs Economie ging naar Pavlo Blavatskyy van de Montpellier Business School in Frankrijk, die een link vond tussen obesitas bij ministers in voormalige Sovjetrepublieken en de mate van corruptie. ‘Het resultaat wijst erop dat de fysieke eigenschappen van politici, zoals hun Body Mass Index (BMI)gebruikt kunnen worden als indicatoren voor politieke corruptie, wanneer gegevens daarover niet beschikbaar zijn.’

Orgasme verhelpt verstopte neus

Ook de nieuwe laureaat voor de Ig Nobelprijs Geneeskunde trekt de aandacht. Een team uit Duitsland en de Verenigde Staten mat het gemak waarmee deelnemers met een verstopte neus door de neus ademden op verschillende tijdstippen na sexuele activiteit, al dan niet met orgasme. De dokters vergeleken die data met hoe open de neus was na het aanbrengen van neusspray.

Hun besluit: ‘Sexuele activiteit die resulteert in een orgasme is tot een uur lang even werkzaam tegen een verstopte neus als een neusspray.’

Andere winnaars zijn een analyse van de betekenis van kattengeluiden, de bacteriën te vinden op een uitgespuwd stuk kauwgum op het voetpad in verschillende landen, het verband tussen welke geuren het publiek uitwasemt in een bioscoop en hoe griezelig de film is die er speelt, een test om te zien of baardgroei er gekomen is om met minder pijn te kunnen vechten, een onderzoek dat aantoont dat je neushorens beter ondersteboven vervoert, een wetenschappelijke methode om kakkerlakken te bestrijden in onderzeeërs en twee onderzoeken rond voetgangers en waarom ze juist wel of niet op elkaar botsen.

Belgische winnaar in 2020

Vorig jaar viel de Belgische psychiater Damiaan Denys nog in de prijzen: hij won de Ig Nobelprijs Geneeskunde voor zijn onderzoek naar misofonie, waarbij mensen sterke walging voelen of agressief worden door smak-, slurp- of niesgeluiden van anderen.

Het is een goed voorbeeld van de relevantie van de komisch neergezette prijzen, die toch de nodige aandacht genereren voor een onderwerp. Deze week kwam er nog Canadees onderzoek uit dat misofonie koppelde aan misokinesie: een overgevoeligheid voor kleine repetitieve bewegingen, zoals friemelen.