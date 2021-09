VRT-journalist Riadh Bahri aangevallen op straat

De journalist was vrijdagochtend zijn hond aan het uitlaten. Een passant vroeg eerst de weg, maar sloeg, schopte en bestal Riadh Bahri daarna. Hij riep nog ‘vuile homo’.

‘Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF (Thank God It’s Friday, red.) of zoiets zeker’, schrijft Riadh Bahri op zijn Twitterprofiel.

Hond uitlaten. Man vraagt de weg. Ik ben zo vriendelijk en naïef om te antwoorden. Klap krijgen. Schop krijgen. Ketting afgerukt en gestolen. Vuile homo horen. Beetje huilen in de straat. Boos zijn. En alweer moedeloos. Typische ochtend in Brussel. #TGIF ofzoiets zeker. ?? — Riadh Bahri ?????????????????? (@Riadh_B) September 10, 2021

Het is niet de eerste keer dat Bahri iets dergelijks overkomt. In eerdere interviews vertelde hij al dat hij ‘alles al had meegemaakt, van spuwen tot achtervolgingen.’

Ik wil heel graag de @zpz_polbru bedanken. Ik kwam huilend aan op het politiekantoor.Maar de agenten waren zo lief dat ik er met een lichte glimlach buitenwandel. Ik heb wat pijn op de borstkas en in mijn benen. Maar geen ernstige verwondingen. Geen zorgen dus. Alles komt goed :) pic.twitter.com/Sxe6SwJ8XD — Riadh Bahri ?????????????????? (@Riadh_B) September 10, 2021

Op sociale media krijgt de journalist veel steun. Hij tweette nog een korte update: ‘Ik heb geen zichtbare verwondingen. Pijn aan de borstkas na een paar rake klappen, en schoppen. Wel diep onder de indruk nu. Dat vooral. En eigenlijk heel droef.’ Later voegde hij daar een hoopvol ‘Alles komt goed’ aan toe.