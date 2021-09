Steven Van Gucht: ‘Veel overlijdens in Brussel konden voorkomen worden door een hogere vaccinatiegraad’

Viroloog Steven Van Gucht ziet in de huidige coronacijfers een bevestiging van de werkzaamheid van vaccins, voor ziekenhuisopnames en overlijdens, maar ook voor besmettingen. Dat zei hij op de persconferentie van de taskforce vaccinatie vrijdag.

Vlaanderen telt ongeveer zes keer zoveel inwoners als het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Toch stelt viroloog Steven Van Gucht van gezondheidsinstituut Sciensano vast dat een derde van de overlijdens in dat laatste voorvalt. ‘Veel overlijdens hadden kunnen vermeden worden met een hogere vaccinatiegraad in Brussel’, zegt hij beslist.

• De coronacijfers van vrijdag

Daarbij komt dat een derde van alle ziekenhuisopnames in België gebeurt in Brussel. Ook een derde van de coronapatiënten op de afdeling intensieve zorg wordt behandeld in een Brussels ziekenhuis. ‘De bezetting van de Brusselse ziekenhuizen zit nu op de helft van het niveau tijdens de derde golf’, waarschuwt hij.

Minder besmettingen onder tieners na uitbreiding vaccinatiecampagne

In de dalende besmettingscijfers onder Vlaamse tieners ziet hij een andere bevestiging van de werkzaamheid van het vaccin. ‘In alle Vlaamse provincies zien we een daling van het aantal besmettingen onder 10- tot 19-jarigen. 81 procent van hen is gevaccineerd. Bij de 0- tot 9-jarigen - die niet in aanmerking komen voor vaccinatie - is er wel nog een verdere stijging van de besmettingen. Dit is een krachtig signaal van hoe goed vaccinatie werkt, ook tegen besmettingen’, aldus Van Gucht.

Brussel is niet het enige probleemkind, stelt Van Gucht. ‘In Wallonië stuwen de provincies Henegouwen en in het bijzonder Luik de besmettingen. Het gaat bovendien om een stijgende trend.

Modellen voorspellen stijging

Ondanks de voorzichtig positieve resultaten, zeker voor Vlaanderen, blijft Van Gucht aanmanen tot voorzichtigheid: ‘De modellen voorspellen dat er een stijging komt die zich de volgende weken zal doorzetten. De effecten van het nieuwe schooljaar en de versoepelingen van 1 september kunnen we nog niet zien.’

Een positief punt ziet Van Gucht in de stabiele positiviteitsratio: ‘Minder reizigers betekent dat er minder wordt getest. Toch stabiliseert het percentage positieve tests.’ Over het algemeen testen reizigers immers minder vaak positief op het virus dan mensen met symptomen die zich laten testen.