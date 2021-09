Tieners Fernandez en Raducanu spelen vrouwenfinale op US Open na stunts

De 18-jarige Britse Emma Raducanu (WTA 150) heeft zich in de nacht van donderdag op vrijdag als tweede geplaatst voor de finale van de US Open. In de eindstrijd ontmoet Raducanu de Canadese 19-jarige Leylah Fernandez (WTA 73), die eerder op de dag Aryna Sabalenka uit Wit-Rusland geklopt had.

Op het hardcourt in New York haalde Raducanu het in twee sets (6-1, 6-4) van de Griekse Maria Sakkari (WTA 18).

De 18-jarige Raducanu schrijft een sprookje bij haar tweede deelname aan een grandslamtoernooi, op Wimbledon schopte ze het in juli tot in de vierde ronde. Ze was de eerste - zowel bij de mannen als de vrouwen - die er op de US Open in slaagde om vanuit de kwalificaties de halve finales te bereiken in de Open Era. Ze was ook de laagst gerangschikte sinds Kim Clijsters die de halve finale bereikte, en nu staat ze ook in de finale.

Ook de 19-jarige Canadese Fernandez legde een ongezien parcours af tot in de finale. Ze versloeg met Aryna Sabalenka (WTA 2), Naomi Osaka (WTA 3) en Elina Svitolina (WTA 5) drie speelsters uit de top vijf van de wereldranking.