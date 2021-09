Intense buien en onweer

In de voormiddag valt er vrijdag vooral in het zuidoosten en oosten buiige regen, hier en daar met een paar donderslagen. Elders is het nog veelal droog tot de middag. In de namiddag komen er vanuit Frankrijk opnieuw verspreide intense buien voor, die hier en daar gepaard gaan met onweer. De maxima liggen tussen 18 en 21 graden in de Hoge Ardennen en rond 23 of 24 graden in de lagere gebieden, zo meldt het KMI.

Vrijdagavond valt er links of rechts een regen- of onweersbui, maar in de loop van de avond komt er een weersverbetering vanuit het westen. Vannacht wordt het op de meeste plaatsen droog met bredere opklaringen. In de oostelijke Ardennen is er nog een lokale bui mogelijk. De minima liggen tussen 10 graden in Hoog-België en 16 graden in Laag- en Midden-België.

Zaterdag is het vaak bewolkt met soms enkele opklaringen. In het noordwesten en uiterste noorden van het land valt er soms wat lichte regen of een bui, elders blijft het overwegend droog. De maxima schommelen tussen 18 en 21 graden.

Zondagochtend zijn er plaatselijk brede opklaringen, vooral ten zuiden van Samber en Maas. Lokaal kan daar ook wat nevel of een mistbank hangen. In de loop van de dag wordt het overal wisselend tot zwaarbewolkt. Het blijft in de meeste streken droog. De kans op een geïsoleerde bui is opnieuw het grootst in het uiterste noorden of noordwesten van het land. De maxima liggen tussen 18 en 22 graden.

Na het weekend wordt het opnieuw wat warmer, met op dinsdag en woensdag maxima rond 24 graden.