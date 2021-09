Gemiddeld 68 ziekenhuisopnames per dag

De nieuwste coronacijfers van gezondheidsinstituut Sciensano geven vrijdag opnieuw een toename van het gemiddeld aantal ziekenhuisopnames per dag aan, gekoppeld aan een daling van het gemiddeld aantal nieuwe aangetoonde besmettingen.

Volgens de voorlopige gegevens van het covid-dashboard van Sciensano werden van 3 tot en met 9 september gemiddeld 68 mensen opgenomen in het ziekenhuis. Het gaat om een stijging met 5 procent ten opzicht van de voorgaande periode van zeven dagen.

Momenteel liggen 708 covid-patiënten in het ziekenhuis (+8 procent), van wie 216 op de afdeling intensieve zorg (+11 procent).

• Volg hier het recente nieuws over het coronavirus

Het aantal nieuwe bevestigde besmettingen per dag kwam in de week tot en met 6 september gemiddeld uit op 1.937. Hier is er sprake van een daling met 6 procent. Daarbij klokt de positiviteitsratio af op 5,5 procent. Iets meer dan vijf mensen op de honderd leggen dus een positieve test af.

Van 31 augustus tot en met 6 september was er sprake van gemiddeld 6,9 covid-overlijdens per dag. Het gaat om een stijging met 30 procent tegenover de voorgaande periode. Sinds de uitbraak van de pandemie lieten al 25.447 mensen het leven aan een bevestigde besmetting met het coronavirus.

Het reproductiegetal, op basis van de ziekenhuisopnames, staat op 1,01. Het cijfer ligt nog net boven 1, wat betekent dat de pandemie aan kracht wint. Daags voordien had Sciensano wel een hoger reproductiegetal (1,05) gerapporteerd.

Op 8 september zijn in totaal 8.227.432 mensen volledig gevaccineerd, goed voor 71 procent van de gehele bevolking. 74 procent is al minstens één keer gevaccineerd.