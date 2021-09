VN-topman Guterres: ‘Dialoog nodig met taliban’

De secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Antonio Guterres, pleit voor een ‘dialoog’ tussen de internationale gemeenschap en de taliban. Volgens Guterres moet vermeden worden dat de Afghaanse economie ineen zou stuiken en daarbij duizenden doden zouden vallen.

‘Het is nodig om in dialoog te blijven met de taliban en daarbij moeten we onze principes rechtstreeks bevestigen. Een dialoog in de geest van solidariteit met het Afghaanse volk’, aldus Guterres. ‘Het is onze taak onze solidariteit te tonen met een bevolking die enorm lijdt, met miljoenen mensen die dreigen van honger om te komen.’

Bij de gesprekken die reeds plaatsvonden, was er tot nu toe op zijn minst een bereidheid om in gesprek te gaan, klinkt het. De VN hopen alsnog op een inclusieve regering waarin alle geledingen van de Afghaanse maatschappij vertegenwoordigd zijn. Dat lijkt niet het geval bij de voorlopige regering die de taliban bekendmaakten. Guterres vraagt ook dat de nieuwe Afghaanse machthebbers de rechten van mannen, vrouwen en meisjes respecteren.