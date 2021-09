Biden verplicht vaccinatie voor federale ambtenaren

President Joe Biden komt terug op zijn verkiezingsbelofte dat hij een vaccinatie tegen covid-19 niet zou verplichten. Dat Amerika drie keer al 15 miljoen ongebruikte dosissen moest vernietigen, leidt tot gêne en hardere regels.

De Verenigde Staten spaarden bij het begin van de pandemie kosten noch moeite om vaccins voor zichzelf te reserveren. Volgens The ­Washington Post bestelden de VS ongeveer drie keer zoveel vaccins als er inwoners zijn. Maar tot grote frustratie van president Joe Biden vinden al die vaccins geen af­nemers meer. Slechts 53 procent van de volwassenen is volledig ­gevaccineerd. Experts waarschuwen al sinds april dat er te weinig nieuwe kandidaten zijn. De coronamaatregelen zijn in de VS ­extreem gepolitiseerd, en (vooral) bij rechtse Republikeinen heerst een militante scepsis tegen het ­vaccin.

‘Als een Democratische gouverneur een inspanning doet, zetten de Republikeinen meteen de aanval in’, zei Kathleen Sebelius, een voormalige minister van Volks­gezondheid aan The Daily Beast. Het resultaat is ernaar: in Missouri, waar slechts één op de vier volwassenen ingeënt is, lopen de ­ziekenhuizen weer vol.

Biden wil de vaccinatiegraad opkrikken. Hij geeft daar donderdagavond (lokale tijd) een speech over, maar delen van zijn plan ­waren al gelekt in Amerikaanse media.

Verplicht voor ambtenaren

Via presidentieel decreet wil Biden een verplichte inenting invoeren voor minstens 2,1 miljoen federale ambtenaren. Ook iedereen die via een firma in onderaanneming voor de federale staat werkt, moet zich laten vaccineren. Een test is geen uitwijkmogelijkheid meer. Daarmee komt Biden terug op zijn verkiezingsbelofte om alleen de wortel te gebruiken, niet de stok. Volgens Bloomberg zullen ook private bedrijven met meer dan honderd werknemers ofwel de vaccinatie moeten verplichten, ofwel in wekelijkse tests voorzien. Bedrijven die dat niet doen, riskeren monsterboetes. Het Witte Huis zet ook in op meer maskers en gratis tests.

Biden wou gisteravond de Amerikanen die via hun vaccinatie hun solidariteit met de gemeenschap en hun vertrouwen in de wetenschap toonden, bedanken. ‘Hij zal laten zien dat hij hun frustratie ­begrijpt en verder wil bouwen aan de terugkeer naar normaal’, zei woordvoerder Jen Psaki. Achter ­Bidens versnelling schuilt een economische logica. Hij wil niet dat een blijvende coronarecessie, met uitvallend personeel en aarzelende klanten, de concurrentiepositie van de VS ten opzichte van Europa en China ondergraaft. Deze week eiste het virus bijna 1.500 Amerikaanse levens per dag, tegenover 500 in de EU en nul in China.

Verspilling

Maar zelfs als de maatregelen iets uithalen tegen de vaccinweerzin, blijft het Amerikaanse vaccinatietraject problematisch. Zo zei Biden dat hij de patenthervorming voor vaccins, zoals gevraagd door armere landen, zal steunen, maar tot nu toe kwam daar nog niets concreets van. De VS gaven al 1,3 miljoen ­derde prikken, de zogenaamde boostershots, aan elke Amerikaan die dat maar wil. Hoewel die derde prik de immuniteit lijkt te verhogen, zien experts er het nut voor de brede bevolking niet van in. Terwijl arme landen smeken om vaccins, moesten Amerikaanse apotheken volgens NBC News al minimaal 15 miljoen ­vaccins ongebruikt wegsmijten.