Amerikaanse regering gaat strijd aan met Texaanse abortuswet

De Amerikaanse regering heeft klacht ingediend tegen Texas vanwege de abortuswetgeving in die staat, zo heeft minister van Justitie Merrick Garland donderdag op een persconferentie bekendgemaakt.

Vrouwen in Texas mogen sinds vorige week hun zwangerschap na zes weken niet meer laten beëindigen en iedereen kan een vrouw of abortuskliniek aanklagen als die de wet overtreedt. Wie aanklaagt krijgt een bonus van 10.000 dollar bij een veroordeling. De strenge wetgeving ligt in de Verenigde Staten onder vuur. Het Hooggerechtshof in Washington kondigde al aan dat het de nieuwe wet niet zou tegenhouden met een noodverordening.

De Amerikaanse president Joe Biden is echter niet te spreken over de wet en noemde die een ‘ongehoorde aanval’ op de rechten van vrouwen. Volgens zijn minister van Justitie gaat de Texaanse wetgeving ‘vanuit het oogpunt van de jurisprudentie van het Hooggerechtshof duidelijk tegen de grondwet’ in. De Amerikaanse regering heeft ‘de plicht om erop toe te zien dat de staten de grondrechten van hun burgers niet schenden’, aldus de minister.

Roe vs. Wade

Sinds de uitspraak in de zaak Roe vs. Wade van het Hooggerechtshof in 1973 is abortus in de hele Verenigde Staten toegestaan, zolang de foetus niet levensvatbaar is, ruwweg tot 24 weken. De conservatieve coalitie hoopt deze uitspraak met de Texaanse wet te kunnen vernietigen. Zes andere staten zouden al van plan zijn om de Texaanse wet te kopiëren. De meeste zwangerschappen komen pas na zes weken aan het licht. Volgens critici staat de Texaanse wet gelijk aan een verbod op abortus.