Journalisten zwaar mishandeld door taliban na vrouwenmars

Twee Afghaanse journalisten werden donderdag tijdens een vrouwenmars in Kaboel opgepakt door talibanstrijders en ernstig mishandeld. Op foto’s tonen ze hun zwaar toegetakelde lichamen.

De taliban beloofden een zachter regime dan voorheen, maar gisteren werden protestmarsen al verboden. Ondanks het verbod gingen donderdag opnieuw Afghaanse vrouwen de straat op in hoofdstad Kaboel om het recht op werk en onderwijs op te eisen. Fotograaf Nematullah Naqdi en zijn collega Taqi Daryabi waren ter plaatse om verslag uit te brengen.

De journalisten voor het lokale nieuwsmedium Etilaat Roz werden meteen gevraagd door taliban om te stoppen met filmen, vertellen ze aan The Guardian. Daarna werd er overgegaan tot arrestaties. In de politiecel werden de mannen zwaar mishandeld. Ze kregen onder andere zweep- en knuppelslagen te verwerken. ‘Ze duwden mijn hoofd op de grond en gaven er een schop op’, zegt Naqdi. Hij had niet verwacht dat hij het zou kunnen navertellen.

Betogen enkel na toestemming

De talibanstrijders sloegen al verschillende protesten met geweld neer. Volgens het Afghaanse ministerie van Binnenlandse Zaken ‘vielen de betogers mensen aan’. Op eerdere protesten kwam het al tot geweerschoten. Het talibanregime beweert in de toekomst wel weer betogingen toe te laten, maar enkel nadat die 24 uur op voorhand is aangevraagd en ze toelating hebben gegeven.

Om hun getuigenis kracht bij te zetten toonden de twee journalisten hun verwondingen voor de camera. Opgelet: de beelden kunnen mogelijk schokkend zijn.

Nematullah Naqdi en Taqi Daryabi tonen hun verwondingen nadat ze uit de politiecel zijn vrijgelaten. Foto: AFP

Nematullah Naqdi verliep ernstige verwondingen op bij zweep- en knuffelslagen. Foto: AFP

Taqi Daryabi toont de striemen van zweepslagen. Foto: AFP

