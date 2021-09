Auteur Annelies Verbeke dreigt boekenvak op te geven na ‘miskenning’ door jury literatuurprijs

‘Treinen en kamers’, de meest recente verhalenbundel van auteur Annelies Verbeke, haalde de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs niet. ‘Nee, ik ga dat nu eens niet waardig dragen’, reageert de schrijfster op Facebook.

Op de longlist van de Boekenbon Literatuurprijs staan gevestigde namen als Rob Van Essen, A.F.Th. van der Heijden, en jonge wolven als Marieke Lucas Rijneveld en Tobi Lakmaker, maar Annelies Verbeke ontbreekt dit jaar. Dat kan de schrijfster maar moeilijk verteren.

‘Na twee vorige titels op de ECI shortlist (voorloper van de Boekenbon Literatuurprijs), het me verweven met 4300 jaar literatuurgeschiedenis en 18 unaniem lovende recensies voor Treinen en Kamers, werd het boek niet eens op de longlist opgenomen van de Boekenbon Literatuurprijs 2021’, reageert Verbeke op Facebook. Haar verhalenbundels Hallelujah en Dertig dagen werden in respectievelijk 2015 en 2017 genomineerd voor de literaire prijs.

‘Het is ook persoonlijk’, vervolgt Verbeke. Die andere grote prijs voor Nederlandse literatuur, de Libris literatuurprijs, aanvaardt namelijk enkel doorlopende verhalen. Daardoor valt de Gentse schrijfster, die volgens het principe van verhalenbundels werkt, automatisch uit de boot. ‘Ik denk dat ik na twintig jaar nu eindelijk maar eens moet luisteren naar de roep (of de instructie) op zoek te gaan naar een handdoek en een ring’, schrijft Verbeke nog. Ze zegt zich de komende jaren verder toe te willen leggen op lesgeven en het schrijven van theaterteksten.

Verbeke sluit af met het citeren van lof uit de achttien positieve recensies die ze ontving voor ‘Treinen en kamers’, waaronder ook uit de recensie van De Standaard. ‘Verbeke roept in de woestijn der letteren al jaren dat verhalenbundels meer aandacht verdienen, en bewijst nu andermaal waarom’, schreef de recensent van deze krant bij de vier sterren-bespreking.

In een latere commentaar verduidelijkt Verbeke dat ze prijzen ‘zaligmakend noch uitermate betekenisvol’ vindt. ‘Maar prijzen waaraan een groot bedrag is gekoppeld maken een wereld van verschil voor auteurs’, betoogt ze.

50.000 euro prijzengeld

Op donderdag 7 oktober maakt de jury de shortlist bekend voor de Boekenbon Literatuurprijs. De vijf beste boeken dingen dan mee voor de hoofdprijs, die op donderdag 11 november uitgereikt wordt. De winnende auteur ontvangt 50.000 euro prijzengeld. Vorig jaar was dat Oek de Jong, die de jury overtuigde met zijn Zwarte Schuur.

Over het samenstellen van de huidige longlist zei juryvoorzitter Winnie Sorgdrager in een begeleidend persbericht dat ‘het een bijzonder jaar’ was, ‘waarin de jury op meerdere punten geconfronteerd werd met de effecten van de pandemie’. De jury beoordeelde 30 titels meer dan het jaar ervoor. Bovendien moesten ze een groot deel van de vergaderingen digitaal houden. ‘Dat was niet optimaal’, klinkt het.

De longlist werd samengesteld door Winnie Sorgdrager, Jozefien Van Beek, Jan Dertaelen, Miriam Piters, Ronnie Terpstra, Dominique van Varsseveld en Jeroen Vulings.

Deze 15 titels haalden de longlist:

Merijn de Boer - De saamhorigheidsgroep

Rob van Essen - Een man met goede schoenen

Esther Gerritsen - De terugkeer

Wessel te Gussinklo - Op weg naar de Hartz

Marjolijn van Heemstra - In lichtjaren heeft niemand haast

A.F.Th. van der Heijden - Stemvorken

Raoul de Jong - Jaguarman

Tobi Lakmaker - De geschiedenis van mijn seksualiteit

Delphine Lecompte - Beschermvrouwe van de verschoppelingen

Gilles van der Loo - Dorp

Marieke Lucas Rijneveld - Mijn lieve gunsteling

Gaea Schoeters - Trofee

Chris De Stoop - Het boek Daniel

Peter Terrin - Al het blauw

Robbert Welagen - Raam, sleutel