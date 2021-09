David Goffin zet punt achter seizoen: ‘Wil volgend jaar sterker terugkomen’

Tennisser David Goffin (ATP 30) zal dit jaar geen wedstrijden meer spelen. Dat heeft hij donderdag aangekondigd op Instagram. ‘Ik zou graag volledig herstellen van al de blessures die ik recent gehad heb om zo volgend jaar sterker terug te komen.’

‘Ik heb al geruime tijd kniepijn, ik heb tijd nodig om mijn knie te laten genezen’, verklaart de 30-jarige Luikenaar. ‘Ik zou graag volledig herstellen van al de blessures die ik recent gehad heb om zo volgend jaar sterker terug te komen. Ik verontschuldig me bij de toernooien en de fans, maar ik zie jullie terug in 2022!’

Anderhalve week geleden werd Goffin uitgeschakeld in de eerste ronde van de US Open. Hij bleek niet opgewassen tegen de Amerikaan Mackenzie McDonald: 6-2, 7-5 en 6-3. Na die partij klaagde Goffin over hinder aan de linkerknie. ‘Het gaat om een periostitis (beenvliesontsteking, meestal veroorzaakt door overbelasting, red.) of een kleine stressfractuur’, legde Goffin toen uit. Hij kampte reeds voor de US Open met knieproblemen, maar besloot toch aan het toernooi deel te nemen.

Belgiës nummer één heeft er, onder meer vanwege blessureleed, een tegenvallend 2021 opzitten. Hij won geen enkele wedstrijd op een grandslamtoernooi (voor Wimbledon moest hij geblesseerd afzeggen). Begin dit jaar was Goffin nog 15de op de ATP-ranking, inmiddels is hij weggezakt naar de 30de stek.

Het vroegtijdig seizoenseinde van Goffin is slecht nieuws voor de European Open in Antwerpen (17 tot 24 oktober), die niet kan uitpakken met de publiekstrekker. ‘Ik zou voor eigen publiek spelen. Ik vind het jammer voor de toernooidirecteur en de fans in Antwerpen’, aldus Goffin.