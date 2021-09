Nam conservatieve bisschop ontslag uit liefde voor auteur van satanisch-erotische romans?

Ophef in de katholieke kerk: de Spaanse conservatieve bisschop Xavier Novell Goma heeft ontslag genomen omdat hij naar verluidt verliefd is geworden op een schrijfster van satanisch-erotische boeken. Dat schrijven Spaanse media.

‘Strikt persoonlijk.’ Zo omschreef Xavier Novell Goma (51) de reden voor zijn ontslag als bisschop van Solsona, een stad ten noordwesten van Barcelona. De verbazing was dan ook groot toen de Spaanse kranten begonnen graven naar de reden voor zijn ontslag. Novell Goma zou immers gevallen zijn voor Silvio Caballol, een 38-jarige psychologie die eerder al getrouwd was en twee kinderen heeft. Bovendien geniet ze bekendheid als schrijfster van satanisch-erotisch boeken. Een greep uit haar titels: ‘De hel in de wellust van Gabriel’.

Volgens Religion Digital, een Spaanstalige religieuze nieuwssite die het nieuws als eerste naar buiten bracht, zou hij aan intimi gezegd hebben dat hij ‘voor het eerst in zijn leven verliefd is geworden op een vrouw en het goed wil doen’. Al suggereren zij ook andere redenen voor zijn ontslag. Novell Goma lag immers niet goed bij de progressievere flank van de katholieke kerk. Zijn betrokkenheid bij ‘conversietherapieën’, een vorm van schadelijke therapie die homoseksualiteit wil ‘genezen’, ligt gevoelig aan de top van de rooms-katholieke kerk. Ook de manier waarop hij zijn bisdom bestuurde leverde hem veel vijanden op.

De Spaanse krant El Pais vond echter bevestiging bij twee pastoors dat de bisschop emeritus een relatie heeft met een ‘38-jarige gescheiden vrouw’ en ‘auteur van erotische romans’. De vrouw in kwestie reageert met ‘geen commentaar’. Eerder had Novell Goma al bekend dat hij in zijn jonge jaren verliefd was geweest op een 18-jarig meisje en dat hij, voor hij het geloof omarmde, een vurige wens had om te trouwen en kinderen te krijgen.

Het ontslag en zijn relatie vormen een serieuze bocht voor de Spanjaard die op zijn 41ste carrière maakte als jongste bisschop in Spanje. Zijn standpunten gingen zelfs voor strenggelovigen erg ver. Naast zijn verwerping van homoseksualiteit, noemde hij abortus en euthanasie ‘genocides’. Daarnaast streed hij ook voor de onafhankelijkheid van Catalonië.