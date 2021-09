Gerestaureerde Boekentoren opent deuren op Open Monumentendag

In Gent zit het grootste deel van de restauratie van de iconische Boekentoren er na negen jaar op. Vanaf zondag kunt u er een rondleiding krijgen in het monument van architect Henry Van de Velde.

De Boekentoren kreeg een opknapbeurt aan de gevels en daken. Maar vooral de belvedère met panoramisch uitzicht over Gent is een blikvanger die vanaf zondag door het brede publiek bezocht kan worden.

De betonnen constructie van 64 meter hoog is een icoon uit het interbellum en een meesterwerk van een van de belangrijke ontwerpers uit de 20ste eeuw. In 2011 engageerde de Vlaamse regering zich om de restauratie mee te financieren. De werken zitten in een vergevorderd stadium, enkel de zijvleugels moeten nog afgewerkt worden.

‘Dit uniek modernistisch meesterwerk van de internationaal gerenommeerde architect kan opnieuw volledig functioneel zijn als kathedraal van kennis’, zegt Vlaams minister van onroerend erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) bij de voorstelling van Open Monumentendag 2021, dat zondag plaatsvindt. Vanaf oktober kan u het monument bezoeken via rondleidingen met een gids.

De Boekentoren ligt op het hoogste punt van de stad en is nauw verbonden met de skyline van Gent. Voor de toren koos Van de Velde voor een ongewone gevel van naakt beton op een sokkel bekleed met arduin.

Het monument wordt vanaf dit jaar gefaseerd in gebruik genomen. Enkel de interieurs van de oost- en de westvleugel moeten nog onder handen genomen worden. Na de restauratie zullen ze dienst doen als kantoren voor de bibliotheekmedewerkers.