Taliban laten 200 buitenlanders vertrekken uit Kaboel, niet duidelijk of daar ook Belgen bij zijn

Ongeveer 200 buitenlanders, onder wie Amerikaanse, Duitse en Nederlandse burgers, zijn donderdag uit Kaboel naar Qatar vertrokken met de eerste evacuatievlucht sinds de Amerikaanse troepen Afghanistan eind augustus verlieten.

Diplomaten ter plaatse spreken niet van Belgen, maar de FOD Buitenlandse Zaken zal daar pas donderdagavond uitsluitsel over kunnen geven.

Er zijn al zeker dertien Nederlanders bij de geëvacueerden. In totaal hadden zich 25 Nederlanders aangemeld, maar niet iedereen kon op tijd op de luchthaven geraken. De rest van de groep zal volgens NOS later vertrekken. Op beelden van de zender Al Jazeera waren eerder donderdag vrouwen en kinderen te zien die wachtten op de evacuatie op de luchthaven van Kaboel, een Boeing 777 van Qatar Airways stond hen op te wachten.

De vlucht zou onderweg zijn naar Doha. Qatar is een hoofdrolspeler geworden in de Afghaanse crisis. Daar vonden in 2020 de onderhandelingen tussen de Verenigde Staten en de taliban, en vervolgens tussen de Afghaanse oppositie en de taliban plaats.

Opnieuw passagiers op de luchthaven van Kaboel. Foto: AFP

Luchthaven hersteld

De Qatarezen hebben de taliban ook geholpen met noodzakelijke herstellingen aan de luchthaven. ‘Er zijn nog enkele technische issues die we niet kunnen verhelpen, maar al het materiaal werkt wel’, verzekerde ingenieur Mohamed Naeemi aan CNN. De heropening van de luchthaven zal evenwel gradueel gebeuren. Wel zijn er al vliegtuigen geland met humanitaire hulp.

De taliban hebben aan de Amerikanen beloofd dat ze Afghanen die het land willen verlaten, vrij zullen laten gaan. Dat zei de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken tijdens een bezoek aan Qatar. Maar de laatste dagen was er twijfel ontstaan over die belofte. Er staan nog gecharterde vliegtuigen klaar in Kaboel en Mazer-e-Sharif, die 600 passagiers kunnen vervoeren. Na een dagenlange impasse over het vertrek van die vliegtuigen, zijn er nu toch al 200 burgers kunnen vertrekken.

De Verenigde Staten hebben in totaal zo’n 123.000 mensen geëvacueerd, voornamelijk Afghanen. Functionarissen erkennen dat er nog veel anderen moeten weggehaald worden.