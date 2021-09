Brons voor sterke Remco Evenepoel op EK tijdrijden, goud is opnieuw voor Stefan Küng

Stefan Küng heeft zich in het Italiaanse Trento voor het tweede jaar op rij tot Europees kampioen tijdrijden gekroond. Na een spannende driestrijd was de Zwitser zeven seconden sneller dan Filippo Ganna en veertien seconden sneller dan Remco Evenepoel, die zich tevreden moet stellen met een bronzen medaille. Rune Herregodts eindigde knap dertiende op 1’29” van winnaar Küng.

Kasper Asgreen was de eerste van de favorieten die van start ging. De Deen van Deceuninck - Quick-Step zette met 25’21” een eerste richttijd neer. Maar al snel werd duidelijk dat Asgreen geen medaille zou pakken, want aan het tussenpunt na 10,5 kilometer deden Eduardo Affini en Stefan Bissegger al beter terwijl Asgreen nog onderweg was.

Niet veel later werd dit ook aan de finish bevestigd. Affini deed twaalf tellen beter dan Asgreen, Bissegger was nog sneller en verpulverde de tijd van Asgreen. 24’52” was de nieuwe richttijd neergezet door de Zwitser, die vorige week nog de tijdrit won in de Benelux Tour. Wie nog beter deed, maakte heel wat kans op goud.

?????? | Verrassing! Küng verslaat Ganna en is Europees kampioen tijdrijden. Het duurt even voordat hij het door heeft. Evenepoel derde. Mooie strijd! ?????? #EuroRoad21



?? Live op Eurosport en zonder onderbrekingen op discovery+ pic.twitter.com/qZbwxOz4S9 — Eurosport Nederland (@Eurosport_NL) September 9, 2021

Driestrijd

Hierna moesten met Filippo Ganna, Stefan Küng en Remco Evenepoel dan nog een rist toppers komen. Ganna deed aan het tussenpunt alvast een gooi naar de Europese titel. De wereldkampioen tijdrijden deed maar liefst twaalf seconden beter dan Bissegger en niet veel later passeerde daar ook Evenepoel met een uitstekende tijd. Na 10,5 kilometer was onze landgenoot een seconde trager dan Ganna. Küng was als laatste renner derde aan het tussenpunt. De Zwitser was bijna vier seconden trager dan de wereldkampioen. Het beloofde een razend spannende driestrijd te worden.

Ganna, die onderweg nog Tadej Pogacar voorbijstak, zette uiteindelijk een knaltijd van 24’37” neer. Een tijd waar Evenepoel uiteindelijk niet aankwam. Aan de finish was hij zeven seconden trager dan Ganna. Maar uiteindelijk was er nog Stefan Küng, die zeven tellen beter deed dan Ganna. De Zwitser volgt zo zichzelf op als Europees kampioen tijdrijden.

Top vijf:

1. Stefan Küng in 24’29”

2. Filippo Ganna + 7”

3. Remco Evenepoel + 14”

4. Stefan Bissegger + 23”

5. Maximilian Walscheid +38”