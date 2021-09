In het water vlakbij een sluizencomplex aan de Vlaamsekaai in Gent zwom er sinds enkele dagen opnieuw een bever. Dat is opvallend, want normaal komt het knaagdier in Vlaanderen vooral voor in Limburg en Vlaams-Brabant.

Het dier kwam vast te zitten tussen twee sluizen en kon lange tijd niet op eigen krachten ontkomen via de ontsnappingsbrug. Woensdagavond werd de bever uiteindelijk gevangen door het Opvangcentrum voor Vogels en Wilde dieren uit Merelbeke.

Daar zullen medewerkers zich over het dier ontfermen. ‘De bever zat daar al vijf dagen. We hebben die gevangen en het dier wordt nu ter verzorging in het VOC even opgevangen. Donderdagavond wordt de bever weer vrijgelaten in het wild’, laat het VOC weten.