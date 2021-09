Hoe het succesverhaal van 3x3 Lions een fraudedossier werd

Het Antwerps parket buigt zich over het basketbal, over de 3x3 wedstrijden van de Belgian Lions. Alles draait om een dossier in De Standaard over fraude met spooktornooien van de nationale ploeg. Hoe kwamen onze collega’s die vermoedelijke fraude op het spoor en welke gevolgen kan dit hebben voor de nationale ploeg?