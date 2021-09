Beloftes Bossuyt en De Wilde eindigen in top tien op EK tijdrijden

Op de tweede dag van het EK wielrennen in Trento kwamen Julie De Wilde (18) en Shari Bossuyt (21) als eerste Belgen in actie op de tijdrit bij de U23. Onze landgenotes deden het niet slecht: Bossuyt eindigde zevende, De Wilde negende. De Italiaanse Vittoria Guazzini pakte goud in eigen land.

De 18-jarige Julie De Wilde is een groot talent en rijdt al het hele seizoen mee met de profs. Op het EK mocht ze nog eens bij haar leeftijdsgenoten rijden. Ze begon matig aan de tijdrit, maar maakte in het tweede deel een pak goed. Met een negende plaats op 28 deelnemers mag ze best tevreden zijn.

“Misschien start ik deze tijdrit iets te snel”, analyseerde De Wilde na afloop. “Al denk ik dat het uiteindelijk niet zo veel verschil had uitgemaakt, want op het einde reden we over veel brede wegen en blies de wind in het voordeel. Hoe dan ook, ik denk dat ik het niet slecht heb gedaan. Het kan natuurlijk altijd beter, maar hier kan ik mee leven.”

De Kortrijkse Shari Bossuyt moet vrede nemen met een zevende plaats. De Belgisch kampioene tijdrijden bij de beloften kwam ambitieus aan de start en had vooraf misschien op meer gehoopt.

Bossuyt: “Parcours van vorig jaar meer op mijn lijf geschreven”

Toch kon Bossuyt kon leven met de zevende stek. “Op dit parcours lagen er veel lange rechte stukken, ik houd er meer van als het wat technischer is”, zegt ze. “Vorig jaar was de tijdrit iets meer op mijn lijf geschreven.”

Vrijdag staat al de wegrit op het programma. De wegrit omvat 80,8 km voor de beloften. “Het wordt kantje boordje”, zegt ze. “Het is slechts 80 km, maar het wordt wel lastig. Ik kan het moeilijk voorspellen. Ofwel kan ik net wel volgen, ofwel net niet. Ik ga alleszins mijn best doen. Afgelopen weekend reed ik ook een lastige wedstrijd en toen lukte het me wel en reed ik een goede koers. Hopelijk is dat morgen ook het geval. Of ik de tijdrit van vandaag nog zal voelen in de benen? Ik denk van niet. Het maakt niet veel uit, want de toppers deden ook vandaag mee in de tijdrit.”

De 20-jarige Guazzini, eerder dit jaar vierde in Dwars door Vlaanderen en voormalig Europees tijdritkampioene bij de juniores, deed 29’02” over de tijdrit van 22,4 kilometer in Trente, en was daarmee 39 seconden sneller dan de Duitse Hannah Ludwig, die zilver veroverde. Een andere Italiaanse, Elena Pirrone, finishte op 46 seconden en was daarmee derde.