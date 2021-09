ECB neemt beetje gas terug

De ECB haalt de voet van het gaspedaal. De geldpers zal iets trager draaien dan in de voorgaande twee kwartalen.

De obligatie-aankopen in het kader van het pandemie-steunprogramma PEPP zullen voortaan in een ‘matig lager’ tempo verlopen. Dat kondigde de Europese Centrale Bank (ECB) vanmiddag aan. De economie van de eurozone kan het stellen met iets minder monetaire stimulans. Door de oplopende inflatiecijfers kan de ECB wat gas terug nemen.

Het is een kleine aanpassing in het monetaire beleid. De grote lijnen blijven ongewijzigd. Aan de omvang van het PEPP-programma – 1.850 miljard euro – verandert niets. Alleen zal het maandelijkse tempo waarin het geld wordt uitgegeven, wat vertragen. Het staat niet vast dat het volledige bedrag gebruikt moet worden. Daarnaast blijft ook het normale opkoopprogramma van 20 miljard euro per maand gewoon doorlopen.

De ECB bevestigde ook dat de inflatie momenteel niet de grootste zorg is. De nieuwe symmetrische benadering betekent dat het cijfer gerust wat boven 2 procent kan stijgen zonder dat de ECB onmiddellijk ingrijpt.

De markten hadden met enige spanning uitgekeken naar de ECB-vergadering. De vraag was of de bank, in navolging van de Fed, zou laten uitschijnen dat de afbouw van het stimuleringsprogramma wordt voorbereid. De aankondiging van vandaag kan zo worden geïnterpreteerd, maar de ECB benadrukt ook dat het aankooptempo desgewenst weer kan worden opgeschroefd.