Ze is nog maar 31 - even oud als haar cliënt - en verdedigt in het terreurproces rond de aanslagen in Parijs de enige overlevende van het plot: Salah Abdeslam. Eerder verdedigde ze zowel islamitische terroristen als mensen van uiterst rechtse strekking.

Het was Salah Abdeslam zelf die Olivia Ronen vanuit de cel contacteerde. Of ze hem wilde vertegenwoordigen. Naar verluidt had hij een documentaire over de Franse jihad gezien, waarin zij opdook. ‘Nochtans ...