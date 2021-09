Ex-voetbaltrainer Urbain Braems overleden

Ex-voetballer en ex-voetbaltrainer Urbain Braems is op 87-jarige leeftijd overleden. Braems veroverde in de jaren 1970 en 1980 als coach de landstitel en Beker van België met RSC Anderlecht en SK Beveren.

Braems, geboren in 1933, begon zijn voetballoopbaan bij KSV Sottegem in de streek waarvan hij afkomstig was. Nadien maakte hij naam bij Racing Mechelen, Club Brugge en Daring. Ook als trainer deed hij zijn eerste ervaringen in de lagere reeksen bij Sottegem op. Nadien trok hij naar Cercle Brugge. De groen-zwarten promoveerden onder Braems van derde naar eerste klasse.

Tweemaal ging hij aan de slag bij Anderlecht: van 1973 tot 1975 en van 1979 tot 1980. In zijn eerste seizoen boekte hij meteen de landstitel (1974) en hij won er nadien ook de Beker van België (1975). Tussendoor leidde hij de Waaslandse clubs Lokeren en Beveren, waarmee hij in 1978 de Beker van België won.

In 1981 keerde Braems terug naar de Freethiel. Hij won er in 1983 de Beker van België en werd het jaar daarop landskampioen. Tijdens het seizoen 1989-1990 ging Braems aan de slag bij het Turkse Trabzonspor om er in de jaargang 1991-1992 terug te keren en er de Turkse beker te veroveren. In Trabzon kreeg hij voor bewezen diensten het ereburgerschap. Voorts was Braems ook aan de slag als trainer bij het Griekse Panionios, Antwerp en Standard.