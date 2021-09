Marlen Reusser pakt als eerste niet-Nederlandse goud op EK tijdrijden

Geen medailles voor de Belgische vrouwen op het EK tijdrijden en dat is gezien het sterke deelnemersveld geen verrassing. Sara Van de Vel (27) werd negende, Ann-Sophie Duyck eindigde dertiende. De Zwitserse hardrijdster Marlen Reusser haalde verschroeiend uit en pakte goud.

De 29-jarige Reusser, recent nog tweede in de Simac Ladies Tour en de Challenge by La Vuelta, blies de tegenstand weg in de vlakke tijdrit over 22,4 kilometer. Ze deed 27:13 over de opdracht en was daarmee de eerste niet-Nederlandse Europese tijdritkampioene op eliteniveau. Ellen Van Dijk was dan wel negentien seconden trager dan Reusser maar was daarmee toch goed voor zilver. De Duitse Lisa Brennauer, 1:02 trager dan Reusser, veroverde brons.

Voor België kwamen de West-Vlaamse Ann-Sophie Duyck en de Antwerpse Sara Van de Vel in actie. Met haar negende plaats, op 2:13 van Reusser, zette de 27-jarige Van de Vel haar beste internationale prestatie neer. De voormalige triatlete focust nog maar twee jaar op het wielrennen. Ann-Sophie Duyck was 2:30 langer onderweg dan Reusser en werd daarmee dertiende op 33 deelneemsters.

Later op de dag rijden ook de mannen-elite en de mannen U23 hun tijdrit voor de Europese titel in Trente, op hetzelfde parcours als de vrouwen.