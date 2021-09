Europese coronakaart kleurt wat minder rood

De Europese coronakaart kleurt weer wat minder rood dan vorige week. Dat blijkt uit de nieuwste update van het Europees Centrum voor Ziektepreventie en -Bestrijding ECDC. Vooral Frankrijk doet het goed, en ook in Zweden valt goed nieuws te rapen. Minder voorspoedig gaat het in Noorwegen en Bulgarije. België blijft zoals voorspeld een rode zone.

Het ECDC publiceert elke donderdag een Europese coronakaart met kleurencodes, gebaseerd op het aantal besmettingen en het percentage positieve tests in de voorbije veertien dagen. De kaart heeft vier kleuren: groen, oranje, rood en donkerrood.

Een land of regio krijgt de rode kleur als de veertiendaagse incidentie, het aantal nieuwe gevallen per 100.000 inwoners, boven de 75 gaat en de positiviteitsratio hoger ligt dan 4 procent. Een andere voorwaarde om de rode kleur te krijgen, is als de incidentie boven 200 ligt, ongeacht de positiviteitsratio.

Vooral Frankrijk doet het goed, Noorwegen slecht

Vooral Frankrijk kleurt minder rood op de nieuwe kaart. Zo is de regio Normandië weer oranje, en kleurt ook in het zuiden van het land – op de regio Provence-Alpes-Côte d’Azur na – niet meer donkerrood. Ook Zweden kleurt weer helemaal oranje.

Slechter gaat het in Noorwegen en Bulgarije: daar worden een aantal regio’s rood die vorige week nog oranje waren. In Slovakije tenslotte – dat vorige week nog volledig groen kleurde – zijn nu ook enkele regio’s oranje.