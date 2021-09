Brussels hoger onderwijs mag ook overschakelen op voltijds contactonderwijs

Ook het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel kan bij aanvang van het academiejaar weer volledig overschakelen op contactonderwijs. Er geldt wel nog een algemene mondmaskerplicht op de campussen. Dat meldt minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA).

Eerder werd al bekend dat de Vlaamse hogescholen en universiteiten in code groen starten, maar er bleef nog onduidelijkheid over Brussel.

In hogescholen en universiteiten in de rest van Vlaanderen is er wanneer de studenten neerzitten geen mondmaskerplicht meer. Dat zijn dezelfde voorschriften als in het middelbaar. De scholen kunnen zelf wel strengere regels opleggen wanneer ze dat nodig achten. Daar speelt de ventilatiecapaciteit en de mogelijkheid om afstand te bewaren mee.

‘We kunnen overstappen naar een meer fijnmazige aanpak, dankzij de grote vaccinatiebereidheid onder studenten’, zegt minister Weyts. ‘In het Vlaams Gewest is 81% van de 18- tot 24-jarigen volledig gevaccineerd. In Brussel willen de hogescholen en universiteiten mee voor de inhaalbeweging zorgen: ze ondersteunen de vaccinatiecampagne volop en sporen alle studenten aan om te kiezen voor de prik, als ze dat nog niet gedaan hebben. Hopelijk kunnen we zo de mondmaskerplicht ook in Brussel snel achterwege laten.’

KU Leuven

Rector Luc Sels van de KU Leuven zegt in een reactie in De Ochtend op Radio 1 ‘vooral blij te zijn voor de studenten, die bijzondere offers hebben gebracht’. Hij wil wel zo veel mogelijk online lessen aanbieden, zodat ‘wie zich onzeker voelt’ toch de colleges kan volgen. ‘Maar we gaan niemand ontraden aanwezig te zijn, we zullen wel zoveel mogelijk alternatieven bieden’