Regerende partij lijdt zware nederlaag bij parlementsverkiezingen Marokko

De regerende Partij van Rechtvaardigheid en Ontwikkeling (PJD) heeft bij de parlementsverkiezingen in Marokko een zeer zware nederlaag geleden. Volgens de eerste voorlopige uitslagen die binnenlandminister Abdelouafi Laftit bekendmaakte, houdt de gematigd islamistische partij maar 12 van haar 125 parlementszitjes over. De liberale partijen zijn aan de winnende hand.

De PJD van premier Saad-Eddine El Othmani is sinds 2011 de grootste formatie in het parlement. Maar ditmaal zou de partij ver achter de concurrentie eindigen. De liberale partijen Nationale Vereniging van Onafhankelijken (RNI) en Partij voor Authenticiteit en Moderniteit (PAM) zijn de winnaars met respectievelijk 97 en 82 zitjes. RNI is nu nog een coalitiepartner van PJD, PAM zit in de oppositie. Ook de centrumrechtse formatie Partij van de Onafhankelijkheid (Istiqlal) doet het met 78 zetels een pak beter dan de regerende PJD. Het parlement telt 395 leden.

Schuld van nieuwe regels

Voor de verkiezingen van woensdag waren nieuwe regels van toepassing waardoor de zetels anders verdeeld worden. PJD hekelde de wijziging als een poging om haar positie te verzwakken. Als het nieuwe systeem tijdens de vorige verkiezingen was toegepast, zou de partij toen ongeveer 80 – in plaats van 125 – zetels ontvangen hebben.

Het ongeveer 36 miljoen inwoners tellende Marokko ziet over het algemeen een lage opkomst bij parlementsverkiezingen. Dat komt volgens sommige experts omdat kiezers de indruk hebben dat hun gekozen volksvertegenwoordigers weinig te vertellen hebben. De opkomst bij lokale of regionale verkiezingen valt meestal hoger uit. Die drie verkiezingen worden nu op dezelfde dag gehouden. De autoriteiten hoopten kiezers zo aan te moedigen om te gaan stemmen.

Dat blijkt gelukt te zijn: de opkomst lag op 50,34 procent, tegenover 43 procent bij de vorige parlementsverkiezingen. Later donderdag worden de volledige uitslagen verwacht.

De winnaar van de verkiezingen kan in elk geval niet om het paleis heen. Koning Mohammed VI heeft nog steeds veel invloed in het Noord-Afrikaanse land. Hij heeft al nieuwe economische plannen aangekondigd die naar verwachting worden gesteund door alle partijen.