Italianen dikken hun wereldrecord aan op kwalificaties WK 2022

Italië heeft woensdag zijn recordaantal interlands zonder nederlaag aangedikt.

De Europese kampioen is nu al 37 wedstrijden op rij ongeslagen. De laatste nederlaag dateert van september 2018, 0-1 tegen Portugal.

Twee landen slaagden erin 35 wedstrijden lang niet te verliezen. Brazilië deed dat van 1993 tot 1996, Spanje van 2006 tot 2009. Italië deed zondag al beter dankzij een 0-0 gelijkspel tegen Zwitserland. Woensdag zette de Squadra Azzurra het record nog meer in de verf. Tegen Litouwen werd het 5-0. Moise Kean (11e en 29e), Giacomo Raspadori (24e) en Giovanni Di lorenzo (54e) waren de Italiaanse doelpuntenmakers van dienst. Edgaras Utkus (14e) hielp hen een handje door de bal voorbij de eigen doelman te werken.

Begin deze zomer won de nationale ploeg van Italië het Europees kampioenschap (EK).

Niet zeker van kwalificatie

In de andere wedstrijd in groep C speelde Zwitserland opnieuw 0-0 gelijk, nu in Noord-Ierland. Desondanks is Italië nog lang niet zeker van de kwalificatie. De Italianen hebben wel zes punten voor op de Zwitsers, maar die speelden twee wedstrijden minder.

In groep I leed de Europese vicekampioen Engeland het eerste puntenverlies: 1-1 in Polen. Harry Kane leek de Engelsen in de 72e minuut nochtans de drie punten bezorgd te hebben. In de tweede minuut van de blessuretijd besliste Damian Szymanski er anders over.

Met nog vier speeldagen te gaan hebben de Engelsen vier punten voor op Albanië, dat San-Marino met 5-0 versloeg. Polen is op vijf punten derde.

Spanje deed een gouden zaak in groep B door met 0-2 te gaan winnen in Kosovo, terwijl concurrent Zweden een 2-1 nederlaag leed in Griekenland. De Spanjaarden hebben nu vier punten voor op de Zweden, die wel twee wedstrijden minder speelden.