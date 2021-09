Red Dragons gaan niet door naar achtste finales EK volley

Zoals verwacht, grijpen onze Red Dragons nipt naast een ticket naar de achtste finales in het EK volley. De laatste plaats gaat naar Portugal.

Met een 3-1 zege (25-22, 24-26, 25-20, 25-22) tegen Griekenland heeft Portugal zich woensdag in het Poolse Krakau als laatste voor de kwartfinales van het EK volleybal geplaatst in groep A. Dankzij de overwinning wipte Portugal over België naar de vierde plaats.

De Red Dragons eindigen met slechts één zege uit vijf wedstrijden op de vijfde plaats in hun groep. Alleen Griekenland lieten ze achter zich. Het Polen van coach Vital Heyen won woensdag overtuigend met 3-0 (25-15, 25-20, 25-21) van Oekraïne en pakte zo de groepswinst, voor Servië en Oekraïne. De Belgen leden vrijdag in hun tweede wedstrijd een nipte 3-2 nederlaag tegen Portugal. Dat kostte hen uiteindelijk de kwalificatie.

In de achtste finales neemt Polen het op tegen Finland, Servië tegen Turkije, Oekraïne tegen Rusland en Portugal tegen Nederland. In het Tsjechische luik van het toernooi zijn de achtste finales nog niet bekend.