Asielcentrum Koksijde opent opnieuw deuren als bufferopvang asielzoekers

Het asielcentrum van Koksijde gaat opnieuw open. Het is de eerste van een aantal buffercentra die als noodgreep worden opgestart, om het verlies aan plaatsen door de zware overstromingen in Wallonië op te vangen. De burgemeester vreest voor een toename van het aantal coronabesmettingen.

In Wallonië wordt aan aantal centra gebruikt om slachtoffers van de overstromingen op te vangen. Dat was bijvoorbeeld het geval in het asielcentrum van Spa. Daarnaast zijn er plaatsen en woningen voor kleinschalige opvang verloren gegaan door de schade van de overstromingen. Bovendien vangt Fedasil geëvacueerden op uit Afghanistan die zich hebben ingezet voor vrouwenrechten en mensenrechten.

Volgens de staatssecretaris staat Fedasil in nauw contact met de steden en gemeenten waar effectief bufferplaatsen zullen worden geopend. De regering wil op lange termijn 5.400 van die bufferplaatsen achter de hand houden. Het gaat om centra of delen van centra die niet-actief zijn, maar waar wel plaatsen kunnen geactiveerd worden indien nodig.

Koksijde eerste buffer

In Koksijde openen de eerste bufferplaatsen. Het centrum heeft een capaciteit van 300 mensen. Er worden ook 30 plaatsen voor niet-begeleide minderjarigen geopend.

Burgemeester Marc Vanden Bussche (Open VLD) is niet tevreden met de gang van zaken. In een open brief uit hij zijn verontwaardiging over het ‘dictaat’ van staatssecretaris Mahdi. ‘In 2020 werd mij verzekerd dat Koksijde meer dan zijn deel had gedaan en enkel nog zou fungeren als buffercentrum om bij extreme nood terug heropend te worden. Maar niets is minder waar. Het centrum wordt opnieuw geopend als volwaardig asielcentrum en dit terwijl de randvoorwaarden en de actuele situatie nog problematischer zijn dan de vorige keer.’ Hij doelt daarmee onder meer op de coronapandemie. Vanden Bussche hoopt de staatssecretaris maandag nog op andere gedachten te brengen en het centrum niet te heropenen.

Het kabinet van de staatssecretaris merkt intussen nog op dat het centrum eigendom is van Defensie en dat wanneer de bufferplaatsen niet-actief zijn, het in goede staat beheerd wordt door Fedasil. Fedasil hanteert ook nog steeds strikte quarantaineregels voor bewoners, waardoor de capaciteit van de centra niet tot op 100 procent benut kan worden. Dit gebeurt om covid-besmettingen in de opvangcentra te vermijden.