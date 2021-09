Jane Birkin ‘stelt het goed’ na kleine beroerte

De Britse zangeres Jane Birkin heeft een kleine beroerte gehad, maar stelt het goed, zo verzekert haar dochter Charlotte Gainsbourg.

De manager van de 74-jarige Birkin maakte dinsdag bekend dat de Britse zangeres een kleine beroerte heeft gehad, en daarom verstek moest geven voor het filmfestival voor Amerikaanse cinema in Deauville. Birkin was aangekondigd daar te spreken bij de voorstelling van Jane par Charlotte, de documentaire die haar dochter Charlotte Gainsbourg over haar heeft gemaakt.

Die was uiteraard wel aanwezig bij de voorstelling van haar regiedebuut en kon het publiek geruststellen. ‘Ik heb een boodschap van mijn moeder. Ik weet dat mensen zich zorgen maken om haar, maar ze stelt het goed’, zei Gainsbourg.

De documentaire Jane par Charlotte was begin juli al vertoond op het filmfestival van Cannes, in aanwezigheid van moeder en dochter. Birkin heeft half juli ook nog opgetreden op het Franse muziekfestival Les Francofolies de la Rochelle.