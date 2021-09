Rihanna staakt rechtszaak tegen haar vader

Rihanna (33) heeft de rechtszaak laten vallen die ze twee jaar geleden tegen haar vader had aangespannen. Ze zouden nu buiten de rechtbank om een schikking getroffen hebben.

De zangeres had haar vader Ronald Fenty (67) aangeklaagd omdat hij haar naam zou hebben misbruikt voor eigen gewin. De man had een entertainmentbedrijf opgezet en (nep)boekingen geregeld zonder haar toestemming. Zelf zei Rihanna niets met het bedrijf van haar vader te maken te hebben. In 2019 klaagde ze hem aan voor valse reclame en inbreuk op privacy.

In gerechtsdocumenten staat te lezen dat ‘Meneer Fenty en meneer Perkins (de zakenpartner van Ronal Fenty, nvdr.) hebben gelopen om zo miljoenen dollars van derde partijen te verkrijgen met de valse belofte dat ze in naam van Rihanna spraken.’

De zaak moest normaal gezien op 22 september voorkomen, maar dinsdag trok Rihanna de zaak terug. Er werd geen reden gegeven, maar volgens Amerikaanse media werd de zaak buiten de rechtszaal opgelost.