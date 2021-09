Het Koningin Paola Kinderziekenhuis (ZNA) kreeg woensdagnamiddag een speciale gast over de vloer. Radja Nainggolan, speler bij Antwerp FC, kwam speelgoed uitdelen aan de kinderen. Lachende gezichten bij patiëntjes en personeel, maar ook Radja genoot van de positieve belangstelling, die hij na zijn rit onder invloed door Antwerpen Centrum wel kon gebruiken.

Veel valser kon de noot niet zijn waarmee Radja Nainggolan aan zijn terugkeer naar Antwerpen begon. De inkt op zijn contract bij Antwerp FC, waar hij beloofde een voorbeeld voor de jeugd te zijn, was nog maar net gedroogd of hij kwam al negatief in het nieuws voor rijden onder invloed op de Scheldekaaien. Nainggolan reageerde enkel via zijn advocaat Omar Souidi, die hem overigens vandaag ook bijstond én vervoerde, maar vandaag maakte hij zijn eerste acte de présence in het openbaar.

Nainggolan en vzw Stisa, een organisatie die speelgoed koopt voor kinderen in het ziekenhuis, sloegen de handen in elkaar en trokken naar het Koningin Paola Kinderziekenhuis in Antwerpen. ‘Het is niet slecht om eens positief over te komen, maar het belangrijkste blijft natuurlijk dat de kinderen blij zijn. Hier kom ik liever mee in de belangstelling. Als je een lach op het gezicht van die kinderen kan toveren... dat doet wel iets met me. Sommigen kinderen zijn beperkt in hun mogelijkheden of zitten lang in hun kamer en hopelijk kan ik ze hiermee helpen’, zegt Nainggolan, die nu op een positieve manier een voorbeeldfunctie wil uitoefenen.

‘Ik kan de klok spijtig genoeg niet terugdraaien, maar het zal niet meer gebeuren. Het is altijd makkelijk praten over de slechte dingen, die soms nog niet eens voor de helft waar zijn. Iedereen maakt fouten, ik ook. Maar dit vind ik veel belangrijker: een positieve boodschap uitbrengen’, besloot hij.