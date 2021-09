Jonge moeder op straat neergestoken in Den Bosch, eenjarig kind ongedeerd

Een 34-jarige vrouw is woensdagochtend om het leven gekomen door een steekpartij in de Nederlandse stad Den Bosch. De politie heeft een 31-jarige verdachte aangehouden. De vrouw had een eenjarig kindje bij zich, dat bleef ongedeerd en is opgevangen, zei een woordvoerster van de politie.

De steekpartij deed zich om 09.45 uur voor, er werd een traumahelikopter ingezet, maar de pogingen om de vrouw te reanimeren bleken vergeefs. De jonge moeder overleed ter plaatse, het eenjarig kind bleef ongedeerd. De woordvoerster van de politie zei dat het vermoedelijk gaat om een conflict in de relationele sfeer. De politie onderzoekt wat er precies tussen man en vrouw is voorgevallen.

Omdat er veel omstaanders waren bij de steekpartij, kon de vluchtende verdachte gevat worden door getuigen. De man werd aan de politie overgeleverd. Volgens de politie heeft de man meermaals op de vrouw ingestoken.

De politie biedt mensen die getuige waren van de steekpartij slachtofferhulp aan. ‘Het gaat om een heftig incident’, zei een woordvoerster van de politie. ‘Veel mensen hebben dat gezien.’

De man zit vast voor verhoor en wordt vrijdag voorgeleid. De plaats waar het steekincident plaatsvond, is ruim afgezet voor forensisch onderzoek door de recherche. De auto van de verdachte is in beslag genomen.