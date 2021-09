Boomhutten van betogers Duits oerbos mochten niet ontruimd worden

Het Duitse Hambacher Forst was lange tijd het strijdtoneel tussen milieuactivisten en energiereus RWE, die het bos wou rooien om bruinkool te winnen. De bomen werden uiteindelijk niet gekapt, maar de boomhutten van de activisten werden wel gesloopt. Dat was onrechtmatig, heeft de administratieve rechtbank van Keulen nu beslist.

De beslissing om de boomhutten te evacueren in 2018 werd genomen op basis van veiligheidsprincipes, zoals onder andere brandbeveiliging. Maar de rechtbank oordeelt nu dat die bepalingen slechts een voorwendsel waren om de tegenstanders van bruinkool uit het bos te verwijderen. Volgens de rechtbank waren er een aantal juridische gebreken bij de evacuatie, en blijkt dat de instructie van het ministerie uiteindelijk niet draaide rond de veiligheid van de actievoerders, maar vooral om hun verwijdering uit het bos. Dat is echter niet het doel van de regelgeving op het gebied van brandbeveiliging.

Het vonnis van de rechtbank is nog niet juridisch bindend, en het besluit heeft geen directe gevolgen. Toch is het oordeel van belang, het is vooral politiek explosief. Voor Armin Laschet, de opvolger van Angela Merkel bij de CDU, is dit een opdoffer. Het was namelijk zijn deelstaatregering die destijds de stad Kerpen en het district Düren had opgedragen de boomhutten te ontruimen.

Voor de Duitse Groenen is het duidelijk dat Laschet het bos liet evacueren onder een illegaal voorwendsel, en om RWE ‘een economische gunst te bewijzen’. Dat zei Oliver Krischer, plaatsvervangend leider van de Groenen in de Bondsdag. Hij zei dat RWE ‘gewillige deurwaarders’ vond in de deelstaatregering van Laschet. Die zouden onder valse beweringen de ‘grootste, duurste en tegelijkertijd meest zinloze politieoperatie in de geschiedenis van het land’ veroorzaakt hebben. Krische vroeg uitleg van Laschet en excuses.