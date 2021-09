Joachim Gérard nog altijd in Tokio: ‘Ik wacht op toestemming om terug te keren’

Het US Open voor rolstoelatleten begint donderdag op Flushing Meadows zonder Joachim Gérard (ITF-3). De 32-jarige vertelde woensdag dat hij ‘nog altijd in het ziekenhuis in Tokio ligt, nadat hij onwel werd in het olympisch dorp.

‘Ik wil er niemand meer over vertellen tot ik terug ben in België,’ vertelde Gérard woensdag aan Belga vanuit de Japanse hoofdstad. ‘Ik veronderstel dat je dit gemakkelijk zult begrijpen. Ik lig momenteel nog in het ziekenhuis te wachten op toestemming om terug te keren.’

Hij werd onwel kort na zijn uitschakeling in de achtste finales van het paralympisch toernooi tegen de Spanjaard Daniel Caverzaschi (ITF-14) en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waarbij de eerste berichten het over hartproblemen hadden.

Gerard, winnaar van het Australian Open en Wimbledon dit jaar, is uiteraard erg teleurgesteld dat hij niet kan deelnemen in Flushing Meadows, waar hij vorig jaar de halve finales bereikte. Gérard ging er toen uit na een nederlaag tegen de Japanner Shingo Kunieda (ITF-1), met 4-6, 6-1 en 6-3. De Belgische nummer een hoopte zijn teleurstelling van de uitschakeling op het paralympisch toernooi te boven te komen door een ‘Little Slam’ te realiseren.’

Het is voor het eerst sinds Roland Garros in 2018 dat Gérard een Grand Slam zal missen. De Brabander zou oorspronkelijk rechtstreeks van Tokio naar New York reizen.