Gevluchte ex-Afghaanse president Ghani biedt excuses aan

De Afghaanse ex-president Ashraf Ghani, die vorige maand het land ontvluchtte toen de taliban hoofdstad Kaboel innamen, heeft zijn excuses aangeboden aan het Afghaanse volk. In een bericht op Twitter schrijft Ghani dat het hem spijt dat hij ‘het niet anders kon laten eindigen’.

‘Vertrekken uit Kaboel was de moeilijkste beslissing uit mijn leven, maar ik geloofde dat het de enige manier was om de wapens te laten zwijgen en Kaboel en haar zes miljoen inwoners te redden’, schrijft hij. Zijn veiligheidsteam had hem verteld dat aanwezig blijven in de hoofdstad tot gevechten van straat tot straat zou leiden.

‘Het is met diepe en oprechte spijt dat mijn eigen hoofdstuk eindigde als de tragedie van mijn voorgangers’, aldus Ghani.

Ook ontkende Ghani opnieuw stellig dat hij miljoenen uit de Afghaanse schatkist zou hebben meegenomen. Volgens onbevestigde berichten zou Ghani zijn gevlucht met een helikopter en vier voertuigen vol met cash, naar verluidt met 169 miljoen dollar (ongeveer 145 miljoen euro). In het bericht laat Ghani weten bereid te zijn om zijn financiën te laten onderzoeken door de Verenigde Naties, of een andere onafhankelijke organisatie, om de geruchten te ontkrachten.

Sinds de overname van Kaboel verblijft Ghani in de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), waar hij zegt zijn terugkeer naar Afghanistan in de ‘nabije toekomst’ te plannen. In zijn vaderland werd verbolgen gereageerd op zijn vertrek. Zelfs zijn trouwste aanhangers veroordeelden zijn besluit het land te verlaten. Leden van zijn regering en andere kopstukken vielen hem openlijk aan.

De taliban presenteerden dinsdag de eerste leden van de nieuwe tijdelijke regering van Afghanistan. Mohammad Hasan Akhund wordt de nieuwe premier van het land. Abdoel Ghani Baradar, medeoprichter van de groepering, wordt zijn plaatsvervanger.