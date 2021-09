Hoopvol nieuws voor doelman Miguel Van Damme: ‘Geen leukemie meer in mijn bloed’

Vorig jaar kreeg Miguel Van Damme nog te horen dat hij was uitbehandeld, vandaag kan de doelman van Cercle Brugge veel beter nieuws delen. ‘De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed, en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien.’ Al blijft hij wel voorzichtig.

Cercle Brugge-doelman Miguel Van Damme strijdt sinds 2016 tegen leukemie. Al die tijd liggen hoop en wanhoop dicht bij elkaar. Al drie keer herviel hij en moest hij opnieuw beginnen te vechten tegen de kanker. Vorige zomer kreeg hij te horen dat hij was uitbehandeld.

‘Iedereen in mijn omgeving had het opgegeven. Dat zeiden ze me niet, maar aan hun gezichten zag ik het wel. Tot mijn controles de afgelopen maanden steeds beter werden. De dokters vonden geen leukemie meer in mijn bloed, en ook in de ruggenmergpunctie was niets meer te zien’, zo deelde de 27-jarige doelman vandaag op sociale media.

Al wil hij nog niet te snel victorie kraaien. ‘Op dit moment verloopt alles goed en voel ik mij goed, maar we blijven voorzichtig om al te spreken over genezing. Want zo ver zitten we zeker nog niet. De controles zijn de laatste maanden heel goed, maar dit wil nog niets zeggen’, aldus Van Damme, die wel probeert te genieten van het positieve nieuws.

‘Ik probeer zoveel mogelijk te trainen en te genieten van het leven met mijn vrouw, mijn vrienden en mijn familie. We blijven positief en we kijken vooruit. Ik zal er zeker alles aan doen om te slagen’, sluit hij zijn bericht af.