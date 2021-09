Wout van Aert wint ook koninginnenetappe Ronde van Groot-Brittannië na sprint met Alaphilippe

Wout van Aert (Jumbo-Visma) heeft zijn tweede overwinning in deze Ronde van Groot-Brittannië beet. En hoe. Op een enorm steile aankomst haalde hij het in een sprint voor Julian Alaphilippe. Van Aert is opnieuw leider en zet Hayter op twee seconden.

De koninginnenrit van de Tour of Britain was meteen ook de langste. Tussen Aberaeron en Llandudno moesten er 210 kilometer overbrugd worden, met onderweg twee pittige beklimmingen. Op het einde moest er na een kort knikje ook nog flink geklommen worden op de moordende slotklim.

Vrij snel in de etappe kwam er een kopgroep met zes renners waaronder bergkoning Jacob Scott en Braziliaan Nicolas Sessler. Deze twee weten van de tweede etappe dat een vroege vlucht tot succes kan leiden, kijk maar naar Robin Carpenter die dag. Bergkoning Scott kwam bij de eerste beklimming als eerste boven, maar dan moest de andere beklimming nog komen: de Eidda’s Well, net geen 10 km aan gemiddeld 4,5 procent. Toen de kopgroep aan die beklimming begon, voelde Marc Soler van Movistar zijn moment gekomen. De Spanjaard plaatste een demarrage vanuit het peloton en hij kreeg twee kompanen mee in de naam van Ben Healy en Thomas Gloag. Het drietal vervoegde al snel de eerste groep waardoor er negen renners een afstandje voor het peloton uitreden. Even later wilde Yves Lampaert zichzelf de tiende man daarvan maken en dat lukte ook. Op 17 km van de finish kwam het echter allemaal weer samen, mede door het sterke beukwerk van onder meer Tim Declercq en Davide Ballerini van Deceuninck-Quick-Step.

Met een uitgedund peloton ging het richting de laatste kort maar krachtige hellinkjes. Eerst een dikke kilometer aan 6 procent om daarna de gevreesde Great Orme (1,9 km aan gemiddeld 9,4 procent) aan te vatten. Bij 11 km nam Ineos-Grenadiers het commando vooraan over voor hun leider Ethan Hayter. Alaphilippe reageerde meteen door zich in het wiel te positioneren van Hayter, maar het was Matteo Jorgenson die er opeens vanonder muisde. De Amerikaan smeet zich volledig en bleef ook een twaalftal seconden voorop rijden. Het peloton wilde zich echter niet nog eens laten verrassen zoals door Robin Carpenter in de tweede etappe en haalde Jorgenson op 2 km van de streep terug. Vanaf dan werd het een titanenstrijd tussen het drietal Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Michael Woods. In de laatste kilometer leek van Aert te kraken maar hij kwam weer bij het duo aansluiten. Een kat en muis spel leidde uiteindelijk tot een duel tussen Alaphilippe en van Aert. De Fransman leek stand te houden in de laatste meters maar van Aert remonteerde de (voorlopig) huidige wereldkampioen nog net. Van Aert bewijst nog maar eens dat hij klaar is voor het WK.

In het algemeen klassement wordt onze landgenoot opnieuw leider, Ethan Hayter (Ineos-Grenadiers) volgt op twee seconden. Alaphilippe is derde op 11 seconden.

Zondag won Van Aert in een massasprint ook al de openingsrit. Hij zit dit seizoen aan tien overwinningen. Eerder won hij twee ritten in de Tirreno-Adriatico (WT), Gent-Wevelgem (WT), de Amstel Gold Race (WT), het BK en drie ritten in de Tour (WT).