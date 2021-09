Gerechtshof laat gezondheid Berlusconi onderzoeken na nieuw verzoek uitstel proces

Het gerechtshof in Milaan laat de gezondheid van Silvio Berlusconi onderzoeken door onafhankelijke experts. De Italiaanse oud-premier staat terecht voor omkoping, maar zijn proces is al meerdere keren uitgesteld omdat hij in het ziekenhuis werd opgenomen.

Dinsdag vroegen de advocaten van Berlusconi opnieuw om uitstel van de zaak, omdat hij hartklachten zou hebben en zijn gezondheid in het algemeen slecht zou zijn. Het gerechtshof heeft nu een psychiater en een cardioloog gevraagd de medische toestand van het 84-jarige Italiaanse icoon onder de loep te nemen. Het hof vindt medisch advies ‘essentieel om een gemotiveerde en met redenen omklede beslissing te kunnen nemen’ over de voortgang van het proces waar de oud-president in terechtstaat. De twee experts worden op de volgende zitting, op 15 september, aangesteld.

Eind mei werden door de verdediging al medische documenten bij de rechtbank ingeleverd waarin werd gerept van een ‘zeer ernstige psychologische situatie’ die verband houdt met een ‘depressieve gesteldheid’. Hierop werd het proces met drieënhalve maand uitgesteld. Dinsdag werd de zaak hervat maar was Berlusconi wegens ziekte wederom afwezig.

Coronavirus

Berlusconi werd in september vorig jaar in een ziekenhuis opgenomen nadat hij besmet was geraakt met het coronavirus. In de maanden daarna lag hij verschillende keren in het ziekenhuis met complicaties en in mei werd hij opnieuw gehospitaliseerd met coronaverschijnselen. Er wordt sindsdien flink gespeculeerd over zijn gezondheid.

De huidige zaak waarin Berlusconi terechtstaat begon al in 2017. Hij wordt ervan beschuldigd getuigen in het beruchte Ruby-proces, waarin hij werd beticht van het betalen voor seks met een minderjarige, omgekocht te hebben. Hij heeft niet schuldig gepleit.

Sinds 1994 is Berlusconi vier keer premier van Italië geweest. Zijn laatste regering viel in 2011, toen hij verwikkeld was in schandaal over zijn beruchte ‘bunga bunga’-seksfeesten die werden bijgewoond door modellen en een tienermeisje met de bijnaam Ruby. Berlusconi zou de minderjarige betaald hebben om seks met hem te hebben. Die feestjes leidden tot het Ruby-proces, waarin Berlusconi in 2015 werd vrijgesproken.