Meer dan 42 miljoen oude autobanden die in de woestijn van Koeweit waren gedumpt, zijn weggeruimd en worden nu gerecycleerd. De Golfstaat pakt hiermee een afvalprobleem aan dat tot een van ‘s werelds grootste bandenkerkhoven heeft geleid. Op de site wil Koeweit in de toekomst 25.000 nieuwe huizen bouwen. Bekijk dronebeelden van de enorme stortplaats in bovenstaande video.