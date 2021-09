Russische minister sterft tijdens oefening in noordpoolgebied

De Russische minister Yevgeny Zinichev (55), ooit bodyguard van president Vladimir Poetin en nu minister van Rampenbestrijding, kwam om bij een oefening in het noordpoolgebied. Volgens de autoriteiten probeerde Zinichev het leven te redden van een cameraman.

De minister was afgezakt naar de noordelijke stad Norilsk, om grootschalige oefeningen in de regio te overzien. Hij ging de bouw van een nieuwe brandweerkazerne inspecteren en bezocht een reddingsteam in de regio.

Volgens het ministerie stierf Zinichev toen hij Alexander Melnik (63), die mee was om een campagnevideo te maken voor het ministerie, probeerde te redden. Het ongeluk gebeurde volgens Russische media op 165 km ten westen van Norilsk.

‘De minister en de cameraman stonden aan de rand van een klif. De cameraman gleed uit en viel in het water’, zei Margarita Simonyan, hoofdredacteur van het Rusissche televisiekanaal RT. ‘Zinichev ging hem achterna, maar stierf toen hij op een rots viel.’ De cameraman overleefde de val evenmin.

‘Er zijn weinig getuigen van het gebeuren, niemand had tijd om na te denken wat er gebeurde toen Zinichev in het water sprong om de gevallen persoon te redden, maar zelf op een rots terechtkwam’, schreef Simonyan op Twitter.

Zinichev werd in Sint-Petersburg geboren en werkte bij de staatsveiligheid van 1987 tot 2015. Hij was jarenlang bodyguard en persoonlijke assistent van Poetin. Later werd hij de nummer twee van de federale veiligheidsdienst en hij was kort regionaal gouverneur van Kaliningrad.