Ziekenhuizen moeten opnieuw kwart van de bedden op intensieve zorg voorbehouden voor covid-19-patiënten

De Belgische ziekenhuizen worden opnieuw gevraagd om tegen 15 september op te schalen naar de fase 1A van het spreidingsplan, zodat een kwart van de bedden op intensieve zorg opnieuw voorbehouden wordt voor covid-19-patiënten. Twaalf ziekenhuizen zijn nu al genoodzaakt om opnieuw reguliere niet-dringende zorg uit te stellen.

Dat staat in een brief van het Hospital & Transport Surge Capacity Comité (HTSC), een overlegorgaan met onder meer infectiologe Erika Vlieghe en intensivist Geert Meyfroidt dat in maart vorig jaar opgericht om de overheid bij te staan bij de coördinatie van de coronacrisis.

Het aantal ziekenhuisopnames gaat de afgelopen dagen immers onafgebroken de hoogte in. Dinsdag telden alle Belgische ziekenhuizen samen 701 covid-19-patiënten, van wie 225 op de afdelingen intensieve zorg.

De marge is met 2.000 IC-bedden in heel het land nog groot, maar omdat de patiënten vooral geconcentreerd zijn in bepaalde regio’s, zoals Brussel, is in twaalf ziekenhuizen de bezetting op intensieve zorg boven de 25 procent uitgestegen. In die ziekenhuizen wordt niet-dringende reguliere zorg nu uit noodzaak opnieuw uitgesteld.

Om te vermijden dat ziekenhuizen hun capaciteit te laat zouden opschalen, vraagt de HTSC ze nu al om de komende dagen geleidelijk aan over te gaan naar de fase 1A van het spreidingsplan. Dat betekent heel concreet dat een kwart van de bedden op intensieve zorg voorbehouden moet zijn voor covid-19-patiënten. De ziekenhuizen moeten dat tegen ten laatste 15 september bereiken. Daarnaast moeten ze ook opnieuw beginnen met het registreren van de opnames van covid-19-patiënten in het weekend, vanaf zaterdag 18 september.

Tussenfase

Mogelijk moet er daarna nog verder worden opgeschaald, maar omdat de volgende fase - 1B - meteen de helft van de IC-bedden voorbehoudt en de stijging traag verloopt, voert het overlegorgaan net als in maart van dit jaar een tussenfase in, fase 1A+. Daarin moet een derde van de IC-capaciteit voor covid-opnames worden gereserveerd. Ziekenhuizen waarvan de afdelingen intensieve zorg voor een kwart met coronapatiënten zijn gevuld moeten zelf de nodige stappen zetten om binnen de 48 uur over te schakelen naar die tussenfase.

Het HTSC benadrukt in zijn brief dat het de bedoeling is om nog hogere fases te voorkomen. Daarvoor is de spreiding van patiënten cruciaal, klinkt het. ‘Alleen een optimale spreiding, in solidariteit, over alle ziekenhuizen kan de reguliere zorg voor de niet-covid-patiënten borgen.’ Dat is niet alleen ‘uiterst belangrijk’ voor de zorg voor de patiënten, maar ook voor de spreiding van de zorglast en de druk op het personeel, klinkt het.